В Ташкенте коммунальщики закрасили граффити с Эйнштейном

В Ташкенте закрасили стену, на которой были нарисованы портрет Эйнштейна и его формулы. Автор работы, популярный уличный художник Inkuzart, "поблагодарил" хокима Чиланзара.

Дополнение: В пресс-службе хокимията Чиланзарского района на запрос "Газеты.uz" в субботу сообщили, что граффити было закрашено потому, что здание является незаконной постройкой и будет снесено. По словам заместителя хокима района по вопросам архитектуры, строительства и развитию коммуникаций Аброра Ахмедова, художнику для граффити будет предложено "другое удобное место".

В Чиланзарском районе Ташкента закрашена стена, на которой был нарисован портрет Альберта Эйнштейна с различными формулами.

Картина, нарисованная художником Inkuzart для учащихся 103-й школы, была местной достопримечательностью: "её любили дети, жители, к ней водили экскурсии", - сообщил в Facebook туроператор и гид Рустам Хусанов.

"Прежде на стене, в основном, был крупно написан мат и стояли пивные бутылки". - отметил он, назвав действие коммунальщиков абсолютно нелепым.

Сами Inkuzart в своём Telegram-канале опубликовал ролик с музыкой к юмористическому киножурналу "Ералаш", на котором показано, как художник рисует граффити, а потом рабочий закрашивает стену. "Спасибо чиланзарскому хокиму!" - гласит подпись к видео.

Источник: gazeta.uz