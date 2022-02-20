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Мужчина с внучкой упали с эскалатора в ТЦ в Навои

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- Назгуль Абдыразакова
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Мужчина и его внучка сорвались с эскалатора в торговом центре "Янги хаёт" в Навои, сообщила пресс-служба областного УВД. Видеозапись распространилась в социальных сетях.

По данным управления, инцидент произошёл 18 февраля примерно в 20:30. Житель Карманинского района Ш. Т. (1969), держа на руках трёхлетнюю девочку, потерял равновесие и упал с уровня между 4 и 5 этажами.

Мужчина скончался на месте происшествия, девочка с травмами госпитализирована в областную многопрофильную детскую больницу.

Следственный отдел при ОВД Навои проводит доследственную проверку

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/414357
Теги:
Узбекистан
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