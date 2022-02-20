В Кыргызстане на 20 февраля зарегистрирован 35 новый случай COVID-19

В Кыргызстане на 20 февраля зарегистрировали 35 новый случай с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 19
в г. Ош- 5
в Чуйской области – 7,
в Таласской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 3,
За весь период зарегистрировали – 200 322 случаев
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровел и был выписан с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 142 человек.
За весь период выздоровели – 194 099 человека.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2944 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 248 человека. На амбулаторном лечении – 1457 человека.