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Сборная Кыргызстана заняла третье место в чемпионате по футзалу

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- Назгуль Абдыразакова
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Сборная Кыргызстана заняла третье место на чемпионате CAFA U19 по футзалу, который проходил с 12 по 19 февраля в Бишкеке. Об этом сообщает Ассоциация футбола Центральной Азии в Instagram.

Матч за бронзу с Таджикистаном завершился со счетом 5:2 в пользу кыргызских спортсменов. Первое место в турнире занял Иран, второе место занял Афганистан. Молодежные футзальные команды Кыргызстана, Афганистана, Ирана, Таджикистана и Узбекистана, состоящие из игроков до 19 лет, соревновались в Бишкеке за звание лучшей команды Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/414371
Теги:
футбол, Кыргызстан
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