Сборная Кыргызстана заняла третье место в чемпионате по футзалу

Сборная Кыргызстана заняла третье место на чемпионате CAFA U19 по футзалу, который проходил с 12 по 19 февраля в Бишкеке. Об этом сообщает Ассоциация футбола Центральной Азии в Instagram.

Матч за бронзу с Таджикистаном завершился со счетом 5:2 в пользу кыргызских спортсменов. Первое место в турнире занял Иран, второе место занял Афганистан. Молодежные футзальные команды Кыргызстана, Афганистана, Ирана, Таджикистана и Узбекистана, состоящие из игроков до 19 лет, соревновались в Бишкеке за звание лучшей команды Центральной Азии.