Жители приграничных районов КР и ТР собрались за пловом дружбы

Утром 19 февраля недалеко от джамоата Хистеварз Бободжон Гафуровского района прошла очередная акция "Плов дружбы" с участием представителей приграничных сел Кыргызстана. Об этом сообщает радио "Озоди"

По его данным около 100 представителей таджикско-кыргызских приграничных районов собрались у дастархана за дружеской беседой. Акция прошла на фоне того, как за последний год на таджикско-кыргызской границе произошли два ожесточенных столкновения, в результате которых с обеих сторон погибли и получили ранения десятки человек.

"Пограничные споры между жителями двух соседних стран, проявившиеся после распада Советского Союза, в последние годы обострились. Доступ к водным ресурсам, пастбищам, дорогам и совместное использование жизненно важных объектов на границе иногда приводит к спорам и конфликтам. В последний раз ожесточенное столкновение на границе между Исфарой и Баткеном произошло в ночь на 28 января: помимо десятков раненых с обеих сторон, погибли двое граждан Таджикистана. Некоторые жители приграничья расстроены обострившимися конфликтами и считают, что с каждым конфликтом шансы на достижение мирной договоренности сходят на нет. Делегации обеих стран, возглавляемые главами ГКНБ, в начале февраля обсудили ситуацию на границе на экстренных переговорах. Они договорились возобновить переговоры по границе, реализовать достигнутые в прошлом протоколы, а также предотвращать любые провокационные действия. В целях объединения людей на местном уровне это уже третья акция, в рамках которой жители приграничья собираются за пловом дружбы" -говорится в сообщении таджикского издания.

Напомним: Вооруженный конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел 28-30 апреля. В результате с кыргызской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.

В Баткенской области сгорели или были разрушены 136 домов, школы и погранзаставы, около 58 тысяч человек вынуждены были покинуть места жительства. Таджикистан сообщил о полностью разрушенных 14 домах, полуразрушенных двух домах и одного строения в Согдийской области.