Погода
$ 84.67 - 84.86
€ 96.10 - 96.80

Жители приграничных районов КР и ТР собрались за пловом дружбы

281  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Утром 19 февраля недалеко от джамоата Хистеварз Бободжон Гафуровского района прошла очередная акция "Плов дружбы" с участием представителей приграничных сел Кыргызстана. Об этом сообщает радио "Озоди"

По его данным около 100 представителей таджикско-кыргызских приграничных районов собрались у дастархана за дружеской беседой. Акция прошла на фоне того, как за последний год на таджикско-кыргызской границе произошли два ожесточенных столкновения, в результате которых с обеих сторон погибли и получили ранения десятки человек.

"Пограничные споры между жителями двух соседних стран, проявившиеся после распада Советского Союза, в последние годы обострились. Доступ к водным ресурсам, пастбищам, дорогам и совместное использование жизненно важных объектов на границе иногда приводит к спорам и конфликтам. В последний раз ожесточенное столкновение на границе между Исфарой и Баткеном произошло в ночь на 28 января: помимо десятков раненых с обеих сторон, погибли двое граждан Таджикистана. Некоторые жители приграничья расстроены обострившимися конфликтами и считают, что с каждым конфликтом шансы на достижение мирной договоренности сходят на нет. Делегации обеих стран, возглавляемые главами ГКНБ, в начале февраля обсудили ситуацию на границе на экстренных переговорах. Они договорились возобновить переговоры по границе, реализовать достигнутые в прошлом протоколы, а также предотвращать любые провокационные действия. В целях объединения людей на местном уровне это уже третья акция, в рамках которой жители приграничья собираются за пловом дружбы" -говорится в сообщении таджикского издания.

Напомним: Вооруженный конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел 28-30 апреля. В результате с кыргызской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.

В Баткенской области сгорели или были разрушены 136 домов, школы и погранзаставы, около 58 тысяч человек вынуждены были покинуть места жительства. Таджикистан сообщил о полностью разрушенных 14 домах, полуразрушенных двух домах и одного строения в Согдийской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414372
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  