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В ресторане на курорте в Мексике произошла стрельба. Есть погибшие

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- Назгуль Абдыразакова
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Два человека погибли и один – пострадал в результате стрельбы, произошедшей в городе Тулум, расположенном в мексиканском штате Кинтана-Роо.

Как сообщили в правоохранительных органах, огонь был открыл в популярном у туристов ресторане Art Beach в ночь на воскресенье, 20 февраля.

По предварительной версии, произошедшее стало следствием конкурентной борьбы между двумя организованными преступными группировками, которые занимаются распространением наркотиков.

Полиции не удалось задержать убийц по горячим следам, сейчас ведутся их поиски.

Источник: vesti.ru


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URL: https://www.vb.kg/414375
Теги:
Мексика
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