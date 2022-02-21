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Почти 1 млн жителей ДНР и ЛНР подали заявления на оформление паспорта РФ

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- Светлана Лаптева, Назгуль Абдыразакова
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По последним данным, около 950 тысяч жителей Донбасса подали заявления на получение гражданства России, из них более 770 тыс. человек уже получили паспорта России. Об этом сообщил агентству ТАСС депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Господин Водолацкий также уточнил, что, по сведениям на 15 февраля, еще 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР проходят через процедуру оформления гражданства, 775 620 человек в самопровозглашенных республиках имеют российские паспорта.

"Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ",- сказал Виктор Водолацкий.

Президент России Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР. По объяснению Владимира Путина, такой шаг был обусловлен "гуманитарными мерами", потому что жители самопровозглашенных республик не могли передвигаться по миру. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такое решение нарушает международное право.

Сейчас в Ростовскую область прибывают беженцы с Донбасса, по последним данным, в пунктах временного размещения в области находится около 6,2 жителей ДНР и ЛНР. Также ряд других регионов заявляли, что готовы принять у себя беженцев с Донбасса.

Это происходит на фоне обострения ситуации в регионе. ДНР и ЛНР начали эвакуацию жителей самопровозглашенных республик и объявили всеобщую военную мобилизацию.

Источник: kommersant


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URL: https://www.vb.kg/414376
Теги:
Россия, Украина
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