Погода
$ 84.67 - 84.86
€ 96.10 - 96.80

Meta выбыла из топ-10 компаний мира по рыночной капитализации

140  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По подсчетам Bloomberg, компания Meta (бывшая Facebook) выбыла из десятки крупнейших компаний мира по рыночной капитализации. По итогам вчерашних торгов капитализация Meta опустилась до $565 млрд, что поставило ее на 11-е место, после китайской компании Tencent ($589 млрд). Первое место сейчас занимает Apple с $2,8 трлн, второе - Microsoft с $2,2 трлн, третье - Saudi Aramco с $2 трлн.

Своего пика капитализация компания Facebook достигла в июне-сентябре прошлого года, преодолев отметку $1 трлн после неудавшейся попытки властей США раздробить компанию, которую многие обвиняют в монополизме.

Источник: Коммерсантъ


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414377
Теги:
Facebook, США, соцсети
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  