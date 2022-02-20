Meta выбыла из топ-10 компаний мира по рыночной капитализации

По подсчетам Bloomberg, компания Meta (бывшая Facebook) выбыла из десятки крупнейших компаний мира по рыночной капитализации. По итогам вчерашних торгов капитализация Meta опустилась до $565 млрд, что поставило ее на 11-е место, после китайской компании Tencent ($589 млрд). Первое место сейчас занимает Apple с $2,8 трлн, второе - Microsoft с $2,2 трлн, третье - Saudi Aramco с $2 трлн.

Своего пика капитализация компания Facebook достигла в июне-сентябре прошлого года, преодолев отметку $1 трлн после неудавшейся попытки властей США раздробить компанию, которую многие обвиняют в монополизме.

Источник: Коммерсантъ