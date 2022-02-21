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Известный российский боец Хабиб Нурмагомедов оказался кыргызом?

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- Назгуль Абдыразакова
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Пользователи соцсетей делятся скриншотом кыргызской версии Википедии биографии российского бойца смешанных боевых искусств, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, где указано, что он по национальности кыргыз.

Многие с юмором оценили новую национальность бойца. В интернет источниках указывается что Нурмагомедов- аварец, самый многочисленный народ современного Дагестана. Стоит отметить, что любой зарегистрированный пользователь может вносить изменения в статьи, опубликованные в Википедии.


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URL: https://www.vb.kg/414383
Теги:
Кыргызстан, Хабиб Нурмагомедов, соцсети
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