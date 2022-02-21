Известный российский боец Хабиб Нурмагомедов оказался кыргызом?

Пользователи соцсетей делятся скриншотом кыргызской версии Википедии биографии российского бойца смешанных боевых искусств, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, где указано, что он по национальности кыргыз.

Многие с юмором оценили новую национальность бойца. В интернет источниках указывается что Нурмагомедов- аварец, самый многочисленный народ современного Дагестана. Стоит отметить, что любой зарегистрированный пользователь может вносить изменения в статьи, опубликованные в Википедии.