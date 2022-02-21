Погода
$ 84.65 - 84.80
€ 96.10 - 96.80

Фото каждого жителя Земли планирует загрузить американская компания

159  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Clearview AI считают, что они помогли бы создать систему наблюдения для правоохранительных и правительственных учреждений по всему миру. Эту инициативу раскритиковали гиганты IT-индустрии, сообщает Zakon.kz.

Компания по распознаванию лиц Clearview AI сообщила инвесторам, что в течение года в ее базе данных будет 100 миллиардов фотографий лиц. Этого будет достаточно для того, чтобы "можно было идентифицировать почти всех в мире", сообщает The Washington Post.

По грубому подсчету на каждого жителя Земли придется по 14 фотографий. В Clearview AI считают, что они помогли бы создать систему наблюдения для правоохранительных и правительственных учреждений по всему миру.

Основным источником сбора фотографий для Clearview AI станут социальные сети и различные веб-сайты, на которых размещаются фотографии людей. Отмечается, что сбор фото будет происходить без их согласия.

Ведущие IT-гиганты выразили обеспокоенность. Facebook, Google, Twitter и YouTube потребовали немедленно прекратить несанкционированный сбор и удалить из базы фото-контент. В ответ в Clearview AI заявили о законности действий компании, сославшись на Первую поправку Конституции США.

Сообщается, что компанию охватила волна судебных исков в Калифорнии, Иллинойсе, Нью-Йорке, Вермонте и Вирджинии. Генеральный прокурор Нью-Джерси постановил полиции не использовать технологии Clearview AI.

В Швеции власти оштрафовали местное полицейское управление за использование технологии в прошлом году.

Компания также столкнулась с коллективным иском в федеральном суде Канады, Швеции и Соединенном Королевстве, а также жалобами общественников Франции, Греции, Италии и Великобритании.

Правительства Австралии и Франции приказали Clearview удалить данные своих граждан, а Австралия заявила, что компания тайно монетизировала лица людей с целью, "выходящей за рамки разумных ожиданий".

Отмечается, что с начала деятельности компания расширила список своих клиентов, в их числе – правоохранительные органы, Министерство нацбезопасности, ФБР и армия США.

Источник: zakon.kz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414387
Теги:
население, США, фотография, соцсети
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  