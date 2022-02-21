Адвокат просит трудовых мигрантов в России вовремя вставать на учет

Адвокат Эрланбек Токтосунов просит трудовых мигрантов Кыргызстана в России вставать вовремя на учет и проверять свои регистрационные документы, которые могут оказаться "липовыми". Ниже приводим перевод его публикации размещенной в социальной сети.

"В настоящее время Министерством внутренних дел Российской Федерации проводятся проверки по контролю за соблюдением миграционного законодательства Российской Федерации. Мы призываем вас вовремя вставать на учет и проверять свои регистрационные документы в миграционном учете, потому что в последнее время регистрационные документы многих граждан, оформленные по закону, не отображаются в базе данных правоохранительных органов РФ. По этой причине многих граждан КР выдворяют из страны по решению суда".

По всем интересующим вопросам адвокат просит связаться по телефону, который указан в прилагаемом скриншоте.