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Заключенный с диабетом умер в тюрьме. По закону его там не должно было быть

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- Александра Василькова
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Как сообщили vb.kg собственные источники, в пятницу вечером в колонии №47 умер 60-летний заключенный, страдающий сахарным диабетом.

В пресс-службе СИН эту информацию подтвердили, отметив, что предварительная причина смерти "сердечная недостаточность и сахар".

Отметим, согласно законодательству КР осужденные, страдающие от тяжелых неизлечимых заболеваний, указанных в Перечне заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, а к ним относится и сахарный диабет, могут быть освобождены от дальнейшего пребывания в тюрьме.

Однако, как говорят правозащитники, подобную практику после скандального освобождения из тюрьмы Азиза Батукаева применяют крайне редко.


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URL: https://www.vb.kg/414392
Теги:
ГСИН, заключенные, Кыргызстан
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