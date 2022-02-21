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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев продолжает выездные совещания по столице

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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев продолжает выездные совещания по столице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В первую очередь, глава муниципалитета выехал в общежитие по адресу Фучика, 18, где жители подняли вопрос приватизации комнат. Департаменту по управлению муниципальным имуществом поручено поднять все документы и рассмотреть вопрос в рамках правового поля, а также проверить функционирование парикмахерской, расположенной в данном здании.

Позже Айбек Джунушалиев провел встречу с жителями жилого массива "Арча-Бешик", горожане обратились к мэру с просьбой решить вопрос узаконения ряда земельных участков на территории новостройки.

В свою очередь, глава муниципалитета дал следующие поручения:

  1. Ленинскому акимиату и департаменту по управлению муниципальным имуществом необходимо проверить законность объектов, расположенных на пересечении улиц Тагай-Бий и Гагарина, с западной стороны;
  2. Вице-мэру Нурлану Шаршеналиеву поручено организовать работу по обустройству пешеходного перехода по улице Ахунбаева, напротив мечети Халифа аль Рашиддин, а также провести рабочее совещание с профильными службами по рассмотрению проблемных вопросов относительно узаконения участков.

В столичном муниципалитете отмечают, что выездные встречи с горожанами, инспекции по городу продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/414394
Теги:
мэрия, Бишкек, мэр
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