Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев продолжает выездные совещания по столице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
В первую очередь, глава муниципалитета выехал в общежитие по адресу Фучика, 18, где жители подняли вопрос приватизации комнат. Департаменту по управлению муниципальным имуществом поручено поднять все документы и рассмотреть вопрос в рамках правового поля, а также проверить функционирование парикмахерской, расположенной в данном здании.
Позже Айбек Джунушалиев провел встречу с жителями жилого массива "Арча-Бешик", горожане обратились к мэру с просьбой решить вопрос узаконения ряда земельных участков на территории новостройки.
В свою очередь, глава муниципалитета дал следующие поручения:
В столичном муниципалитете отмечают, что выездные встречи с горожанами, инспекции по городу продолжаются.