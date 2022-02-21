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Выявлен канал изготовления поддельных справок об отрицательном ПЦР-тесте

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГКНБ сообщает, что выявлен устойчивый канал изготовления и распространения поддельных электронных справок об отрицательном результате ПЦР-исследования

18 февраля ГКНБ в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных схем в системе здравоохранения в рамках материалов зарегистрированных в АИС ЕРП по статье 379 часть 1 УК КР (подделка документов) установлен устойчивый канал изготовления и распространения поддельных электронных справок об отрицательном результате ПЦР-исследования с QR-кодами диагностической лаборатории "Медикана плюс", в Джалал-Абадской области.

Установлено, что представители указанной лаборатории в сговоре с авиакассами продавали поддельные ПЦР-тесты гражданам выезжающими за пределы Кыргызстана, сумма которой за один бланк ПЦР-исследования составляла от 1100 до 1600 сомов.

Установлено, что отдельные авиакассы через мессенджер What's App передавали работнице головного офиса лаборатории "Медикана плюс" А.М. копии паспортов граждан, нуждающихся в ПЦР-тестах на COVID-19, при этом, не сдавая анализы на ПЦР-тесты.

После из головного офиса лаборатории "Медикана-плюс" через электронную базу передавали готовые поддельные отрицательные ПЦР-бланки в территориальные лаборатории "Медикана плюс" на местах.

Подобная схема выявлена в городе Базар-Коргон Базар-Коргонского района, где медсестра местного филиала данной лаборатории З.С. реализовывала ПЦР тесты и через терминалы платежной системы "Финка Элсом" переправляла в головной офис "Медикана плюс" денежные средства.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и других участников указанной коррупционной схемы.


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URL: https://www.vb.kg/414396
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, Кыргызстан, COVID-19, COVID, ПЦР
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