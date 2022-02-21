Поистине исключительные зимние Олимпийские игры завершились в Пекине

"Поистине исключительные зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине завершились в воскресенье сиянием олимпийского духа. Были приняты строгие меры противодействия COVID-19 для обеспечения безопасности участников во время Игр. Пекин-2022 оставил неизгладимое наследие: более 300 миллионов человек станут после них заниматься зимними видами спорта в Китае, - сказал спортивный обозреватель Хэ Лейцзин

Олимпийский огонь уже потушен, опустив занавес на зимних Играх в Пекине в 2022 году, но спортивный гала-концерт, который оживил и вдохновил мир в условиях пандемии, все еще сохраняет страсть. После того, как были определены все 109 медалей, церемония закрытия состоялась в воскресенье на Национальном стадионе в Пекине, первом в истории городе, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры. Олимпийская эстафета уже передана итальянским городам Милану и Кортине д"Ампеццо, которые примут зимние Игры 2026 года.

Зимние Олимпийские игры 2022 года выделяются тем, что они предоставили площадку для лучших спортсменов мира по зимним видам спорта, а также подчеркнули усилия Китая по проведению безопасного и устойчивого мероприятия глобального масштаба.

Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета (МОК), назвал зимние Олимпийские игры в Пекине "поистине исключительными", выступая на церемонии закрытия в воскресенье вечером. "Олимпийский дух мог сиять так ярко только потому, что китайцы подготовили почву таким превосходным и безопасным способом, - сказал Бах. - Олимпийские деревни были выдающимися. Места проведения - великолепными. Этот незабываемый опыт стал возможен только благодаря нашим любезным хозяевам, китайскому народу".

"Пусть олимпийский дух мира, взаимного уважения и понимания сияет на протяжении всех Игр и за их пределами", - сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к открытию Игр 4 февраля.

И плавный ход Олимпийских игр оправдал обещания организаторов, то есть согреть мир величием в зимних видах спорта и подарить наполненные радостью моменты.

Горнолыжница вундеркинд Гу Айлин произвела фурор на Олимпийских играх, так как 18-летняя спортсменка стала первой лыжницей-фристайлистом, завоевавшей три медали на одних Играх, вдохновив миллионы людей молодого поколения. "Это действительно здорово видеть, и это так вдохновляет. Я думаю, что она великолепна для этого вида спорта", - сказала британская фристайлистка Зои Аткин.

Вдохновляющие истории прорывов также произошли в конькобежном спорте, где швед Нильс ван дер Поэль снизил свой предыдущий мировой рекорд в беге на 10 000 метров, а фаворит Гао Тинъюй стал первым в истории спорта Китая олимпийским золотым медалистом в конькобежном спорте.

Принимающая страна направила контингент из 388 человек, в том числе 177 спортсменов. Обладая самым большим присутствием на зимних играх, Китай зафиксировал свой лучший результат за всю историю зимних Олимпийских игр, завоевав 15 медалей. Лидирует Норвегия по количеству медалей, их - 37, 16 из них - золотые.

Но на Олимпийских играх главное не только медали. После поражения от США китайский дуэт по керлингу Фан Суйуань и Линг Чжи подарил своим американским коллегам - Вики Персингер и Крису Плайсу набор значков с изображением Бинг Двен Двен, талисмана Игр.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Китая Сюй Мэнтао наконец осуществила свою мечту выиграть олимпийское золото в акробатике среди женщин и расплакалась, прежде чем ее крепко обняла американская лыжница-фристайлер Эшли Колдуэлл. "Таотао! Олимпийский чемпион!" Колдуэлл тепло сказала Сюй, имея в виду ее прозвище, добавив: "Я так горжусь тобой!"

Несмотря на то, что немецкая конькобежка Клаудия Пехштейн заняла последнее место в беге на 3000 м среди женщин, она восприняла результат так, как будто она выиграла золото. "Это мой успех!" - отметила 49-летняя спортсменка, вошедшая в историю как старейшая женщина-участница зимних Олимпийских игр и первая женщина, принимавшая участие в восьми зимних Олимпийских играх.

С более чем 10 000 спортсменов, журналистов и официальных лиц со всего мира, прибывших в Пекин, организаторы решили сложную задачу по проведению безопасных Игр, используя систему замкнутого цикла, которая была введена в эксплуатацию в конце января.

Замкнутый цикл, типичный для ежедневного тестирования нуклеиновых кислот и специальных маршрутных автобусов, соединяющих различные учреждения, показал, что количество случаев COVID-19 снизилось с пика в 26 случаев 2 февраля до нуля 13 февраля, а с 16 февраля был зарегистрирован только один новый положительный случай.

"Ситуация внутри замкнутого контура безопасна, и нет никаких признаков передачи вируса, что, можно сказать, оправдало наши ожидания", - сказал Брайан Макклоски, глава группы медицинских экспертов Пекина 2022 года.

Кристоф Дуби, исполнительный директор Олимпийских игр МОК, высоко оценил усилия Китая по проведению Олимпийских игр без вирусов. "Действительно, не жалеют усилий, не останавливаются на достигнутом, чтобы обеспечить безопасность всех. Степень сложности операции беспрецедентна", - сказал он.

"Меры противодействия COVID-19 в деревне были на самом высоком уровне, и официальные лица усердно соблюдали требования социального дистанцирования и ношения масок. После каждого приема пищи столы и места для приема пищи дезинфицировались", - сказал Фуркан Акар, турецкий шорт-трек, конькобежец.

Китай выполнил свое обещание провести "безопасные и великолепные" зимние Олимпийские игры, а также приложил немало усилий, чтобы продемонстрировать мир будущего, в котором есть роботы-повара, готовящие еду, беспилотные автомобили и интеллектуальная навигация, поддерживаемая дополненной реальностью, и искусственный интеллект.

"Совершенно очевидно, что спортсмены счастливы и более чем счастливы. Они очень довольны местами проведения, деревнями, предлагаемыми услугами и безопасностью в замкнутом цикле в этих очень сложных обстоятельствах", - заявил глава МОК Бах.

"Игры могут в значительной степени способствовать расширению глобальных знаний и лучшему пониманию философии и идей Китая, - сказал Мухаммад Асиф Нур, генеральный секретарь Форума дружбы Пакистанской Шанхайской организации сотрудничества. - Девиз Игр "Вместе за общее будущее" соответствует стремлению Китая построить сообщество с общим будущим для человечества".