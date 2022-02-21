В Казахстане задержали бывшего министра обороны Мурата Бектанова

Сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана задержали бывшего министра обороны страны Мурата Бектанова, которого подозревают в бездействии в период январских беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"19 февраля 2022 года Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего Министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по статье 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

20 февраля 2022 года Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.", - говорится в сообщении ГП РК.

Отметим, 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новое правительство. Бектанов тогда сохранил пост, однако уже 19 января его сменил Руслан Жаксылыков. Объясняя это решение, глава государства заявил, что из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства армия во время январских событий не выполнила поставленных задач, а министр не проявил командирских качеств.

Источник: ТАСС