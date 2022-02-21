В Кыргызстане за неделю от коронавируса скончались 16 человек

В Кыргызстане за неделю, с 15 по 21 февраля, от коронавируса скончались 16 человек. Все они не были вакцинированы. Об этом сообщает республиканский штаб.
Сообщается, что COVID-19 был лабораторно подтвержден у 12 из них, клинико-эпидемиологически – у 4.
Больше всего летальных случаев зафиксировано в Бишкеке. Умершие от коронавируса есть также в Чуйской и Иссык-Кульской областях.
За предыдущую неделю, с 8 по 14 февраля, зарегистрировано 25 случаев смерти в результате заражения COVID-19.
За все время пандемии коронавирусом в стране заразились 200 337 человек. Скончались – 2946 человек.