В Кыргызстане за неделю от коронавируса скончались 16 человек

В Кыргызстане за неделю, с 15 по 21 февраля, от коронавируса скончались 16 человек. Все они не были вакцинированы. Об этом сообщает республиканский штаб.

Сообщается, что COVID-19 был лабораторно подтвержден у 12 из них, клинико-эпидемиологически – у 4.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в Бишкеке. Умершие от коронавируса есть также в Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Бишкек – 12 Чуйская область – 2 Иссык-Кульская область – 2.

За предыдущую неделю, с 8 по 14 февраля, зарегистрировано 25 случаев смерти в результате заражения COVID-19.

За все время пандемии коронавирусом в стране заразились 200 337 человек. Скончались – 2946 человек.