Погода
$ 84.65 - 84.80
€ 96.10 - 96.80

В Кыргызстане за неделю от коронавируса скончались 16 человек

65  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане за неделю, с 15 по 21 февраля, от коронавируса скончались 16 человек. Все они не были вакцинированы. Об этом сообщает республиканский штаб.

Сообщается, что COVID-19 был лабораторно подтвержден у 12 из них, клинико-эпидемиологически – у 4.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в Бишкеке. Умершие от коронавируса есть также в Чуйской и Иссык-Кульской областях.

  1. Бишкек – 12
  2. Чуйская область – 2
  3. Иссык-Кульская область – 2.

За предыдущую неделю, с 8 по 14 февраля, зарегистрировано 25 случаев смерти в результате заражения COVID-19.

За все время пандемии коронавирусом в стране заразились 200 337 человек. Скончались – 2946 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414402
Теги:
смертность, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  