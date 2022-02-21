24 февраля в жилых массивах "Мурас Ордо" и "Калыс Ордо" не будет воды

24 февраля в жилых массивах "Мурас Ордо"", "Калыс Ордо" будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал".

Воды не будет в жилых домах, школах, детских садах, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

С 9 до 17 часов будет прекращена подача питьевой воды в жилой массив "Калыс Ордо", с 9 до 18 часов воды не будет в жилмассиве "Мурас Ордо".

Отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах "Мурас Ордо", "Калыс Ордо", на городских водопроводных сетях.

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.