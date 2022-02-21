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Защитники детей обратились к президенту Садыру Жапарову

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане объявлен сбор подписей под обращением к президенту от имени организаций по защите прав детей, женщин и уязвимых групп населения.

Инициатором сбора подписей выступил фонд "Лига защитников прав ребенка".

"Уважаемый президент Садыр Жапаров! Как Вы видите, в стране истязают, насилуют и убивают детей. В стране нет механизма защиты детей и специальных социальных работников. Изменения были включены в новую редакцию Кодекса о детях, который вы обещали поддержать. К сожалению, Кодекс о детях в новой редакции застрял в парламенте и его хотят отменить. Вас вводят в заблуждение о том, что якобы изменения в Кодексе не нужны и они стоят 9 млрд сомов. Это обман! Реальный бюджет изменений в Кодекс о детях составляет всего 160 млн сомов", - сообщает руководитель фонда Назгуль Турдубекова.

По ее данным, в 2021 году 400 детей пострадали от насилия, в 2022 году уже трое детей стали жертвами истязания, изнасилования. Один из них сгорел заживо из-за пренебрежения.

Под обращением за первые сутки уже подписались больше 30 организаций и общественных деятелей.

Правозащитники просят президент встретиться с ними, чтобы поговорить о новой редакции Кодекса о детях.


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URL: https://www.vb.kg/414411
Теги:
Назгуль Турдубекова, Садыр Жапаров, насилие, Кыргызстан, права детей
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