Защитники детей обратились к президенту Садыру Жапарову

В Кыргызстане объявлен сбор подписей под обращением к президенту от имени организаций по защите прав детей, женщин и уязвимых групп населения.

Инициатором сбора подписей выступил фонд "Лига защитников прав ребенка".

"Уважаемый президент Садыр Жапаров! Как Вы видите, в стране истязают, насилуют и убивают детей. В стране нет механизма защиты детей и специальных социальных работников. Изменения были включены в новую редакцию Кодекса о детях, который вы обещали поддержать. К сожалению, Кодекс о детях в новой редакции застрял в парламенте и его хотят отменить. Вас вводят в заблуждение о том, что якобы изменения в Кодексе не нужны и они стоят 9 млрд сомов. Это обман! Реальный бюджет изменений в Кодекс о детях составляет всего 160 млн сомов", - сообщает руководитель фонда Назгуль Турдубекова.

По ее данным, в 2021 году 400 детей пострадали от насилия, в 2022 году уже трое детей стали жертвами истязания, изнасилования. Один из них сгорел заживо из-за пренебрежения.

Под обращением за первые сутки уже подписались больше 30 организаций и общественных деятелей.

Правозащитники просят президент встретиться с ними, чтобы поговорить о новой редакции Кодекса о детях.