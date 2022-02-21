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Корабль с Porsche, Audis и Bentleys горит в Атлантическом океане

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- Канат Кожоев
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Спасатели пятый день пытаются потушить пожар, вспыхнувший на судне с тысячами роскошных автомобилей, у побережья Азорских островов в Португалии, передает Reuters.

Судно Felicity Ace, перевозившее около 4000 автомобилей, включая иномарки от брендов Porsche, Audis и Bentleys, часть которых оснащены литий-ионными батареями, загорелось посреди Атлантического океана еще 16 февраля. 22 члена экипажа, находившиеся на борту, были эвакуированы в тот же день.

"Вмешательство, чтобы потушить пламя, должно проводиться очень медленно. Это займет некоторое время, так как литий-ионные батареи в электромобилях на борту провоцируют огонь", - сказал капитан ближайшего порта на азорском острове Файал Жоао Мендес Кабекас, добавив, что специальное оборудование для его тушения уже в пути.

По информации агентства, пока неясно, спровоцировали ли батареи пожар.

Поясняется, что спасатели могут тушить огонь только снаружи, охлаждая конструкцию судна, поскольку подниматься на борт слишком опасно - не исключена вероятность взрыва топливных баков. Спасательные команды также не могут использовать воду, поскольку дополнительный вес судна может сделать его более неустойчивым, а традиционные водные огнетушители не останавливают горение литий-ионных батарей.

Представитель сингапурской компании MOL Ship Management (MOL), которой принадлежит корабль, заявил, что на расследование причин пожара уйдет несколько месяцев. Уточняется, что судно под флагом Панамы будет отбуксировано в одну из стран Европы или на Багамы.


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URL: https://www.vb.kg/414412
Теги:
пожар, мировые новости, новости планеты
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