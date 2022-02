Журналисты нашли у президента Казахстана оффшоры

Международный консорциум журналистов-расследователей обнаружил, что несколько лет назад семья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева владела компанией в Великобритании и двумя оффшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах, сообщает "Vласть" со ссылкой на Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным репортеров, еще с конца 90-х годов у Токаевых был счет в швейцарском банке Credit Suisse. Максимальная сумма, которую держали здесь, составляла 1,5 млн швейцарских франков. Это было в 2005 году.

В 2011 году Токаевы закрыли счет и спустя год семья создала две оффшорные компании. Wishing Well Group Inc. официально принадлежала бывшей жене нынешнего главы Казахстана Надежде, Wisdom Invest & Finance Inc. - сыну президента Тимуру. Эти юридические лица также имели счета в швейцарских банках, их единственной активностью было управление компанией Edelweiss Resources LLP, зарегистрированной в Великобритании. Согласно финансовым отчетам за март 2014 года, активы организации составляли 4 млн долларов наличными в банке и 1 млн долларов в виде инвестиций.

По состоянию на 2015 год оба оффшора, созданных под юрисдикцией Британских Виргинских островов, а также Edelweiss Resources LLP, были закрыты. Однако, как утверждают авторы расследования, незадолго до этого Токаевы попытались спрятать свои активы. Кипрский регистрационный агент, который вел дела семьи президента, занимался тем, что переписывал владение компаниями на номинальных акционеров или посредников, удалив из списка собственников всех Токаевых.

Как информирует "Vласть", по казахстанским законам госслужащие не обязаны публиковать в открытом доступе сведения о своих доходах. Поэтому неизвестно, каким образом семья Токаевых заработала свои миллионы долларов.

Ранее сообщалось и о других активах родственников президента Казахстана. Согласно расследованию команды российского оппозиционера Алексея Навального, сын и бывшая жена Касым-Жомарта Токаева являются собственниками элитного жилья в Москве. На Тимура записана 200-метровая квартира в районе Хамовники, а у Надежды Давыдовны имеется 170-метровая квартира в районе Мещанский.

Тимур Токаев также владеет тремя объектами недвижимости в Швейцарии. Ему принадлежит жилье в спальном районе Женевы, квартира в городе Версуа с видом на Женевское озеро и таунхаус в городке Сен-Прекс.