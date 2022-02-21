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Для предпринимателей Баткенской области уменьшена ставка подоходного налога

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- Айжан Мамбеталиева
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Для ряда предпринимателей и граждан Баткенской области ставка подоходного налога уменьшена в два раза.

Государственная налоговая служба информирует, что для ряда предпринимателей и граждан Баткенской области ставка подоходного налога уменьшена в два раза – с 10 до 5 процентов.

Кроме этого, налогоплательщикам и физическим лицам Баткенской области предоставляются ряд налоговых преференций.

В частности, согласно Налоговому кодексу налоговые льготы предоставляются в 2 направлениях: на отдельных приграничных населенных пунктах, имеющих особый льготный налоговый режим и на всей территории Баткенской области.

Согласно первому направлению, субъектам, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в 62 селах Баткенского, Лейлекского и Кадамжайского районов Баткенской области, включенных в перечень отдельных преференциальных приграничных населенных пунктов, установлены следующие льготы по налогам:

  1. ставка подоходного налога для наемных работников налогоплательщиков установлена в размере 5 процентов;
  2. освобождены от уплаты налога на прибыль, налога с продаж;
  3. по решению местных кенешей могут освобождаться от уплаты налога на имущество.

Согласно 2 направлению, льготы по этим видам налогов предоставляются налогоплательщикам, зарегистрированным в налоговых органах Баткенской области и осуществляющим преференциальные виды промышленной деятельности, без требования заключения инвестиционного соглашения. Исключение составляют их обособленные подразделения, расположенные за пределами Баткенской области.

К преференциальным видам промышленной деятельности относятся: все виды промышленного производства, основанные на инновационных технологиях; легкая и пищевая промышленности; электроэнергетика; переработка сельскохозяйственной продукции; сборочное производство; любое экспортно-ориентированное производство.

Списывается налоговая задолженность, образовавшаяся по состоянию на 1 июня 2021 года субъектам, пострадавшим в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области с 28 по 30 апреля 2021 года (включенные в список пострадавших, утвержденный Государственной комиссией по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области).


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URL: https://www.vb.kg/414417
Теги:
Баткенская область, бизнес, налоги, Кыргызстан, предприниматель, ГНС
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