ЦИК отправила избирательные бюллетени, изготовленные на повторные выборы

21 февраля 2022 года в здании ОАО "Учкун" подписан акт приема-передачи изготовленных избирательных бюллетеней для проведения повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому избирательному округу № 27 и Свердловскому избирательному округу № 29, назначенных на 27 февраля 2022 года.

Изготовленные бюллетени отправлены в Первомайскую и Свердловскую окружные избирательные комиссии города Бишкек.

Во время подписания акта приема-передачи изготовленных бюллетеней присутствовали члены Центральной избирательной комиссии, наблюдатели, представители кандидатов, представители типографии, средства массовой информации.

Для проведения выборов депутатов по Первомайскому №27 избирательному округу изготовлено – 110 970 бюллетеней. На кыргызском языке – 44 388, на русском языке – 66 582. Кроме того, 240 бюллетеней изготовлены шрифтом Брайля.

Для проведения выборов депутатов по Свердловскому №29 избирательному округу изготовлено – 104 788 бюллетеней. На кыргызском языке – 41 916, на русском языке – 62 872. Кроме того, 240 бюллетеней изготовлены шрифтом Брайля.

Согласно статьи 30 Закона КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", на выборах депутатов ЖК по одномандатным избирательным округам избирательный бюллетень содержит фамилии, имена, отчества кандидатов в очередности, определенной жеребьевкой.

Согласно статьи 31 конституционного закона "О референдуме Кыргызской Республики", число избирательных бюллетеней, передаваемых участковой избирательной комиссии, не может превышать число избирателей, включенных в список избирателей по избирательному участку, более чем на 0,1 процента (на практике – не более 1-2 бюллетеней на 1 УИК).

Постоянный (круглосуточный) мониторинг процесса печати бюллетеней в ОАО "Учкун" осуществлялся рабочей группой, в составе которой были члены ЦИК, сотрудники отделов аппарата ЦИК. В печатном цехе ОАО "Учкун" был установлен комплект оборудования, на котором тестировались печатаемые бюллетени для проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша. Охрану обеспечили сотрудники ГКНБ и МВД.

Избирательный бюллетень имеет высокую степень защиты, на них наносится специальная защитная краска для распознавания каждого бюллетеня автоматически считывающей урной (АСУ).

Центральная избирательная комиссия передает бюллетени окружным избирательным комиссиям по акту.

Избирательные бюллетени и бюллетени для голосования отправляются транспортом специальной связи с обеспечением всех мер безопасности.

После процедуры выбраковки утилизировано 40 килограммов бракованных бюллетеней для проведения выборов депутатов ЖК.

К слову, после выбраковки типография передает бюллетени по акту членам Центральной избирательной комиссии. После передачи бюллетеней в присутствии не менее 3 членов ЦИК, представителей кандидатов, представителей типографии, средств массовой информации, правоохранительных органов отбракованные и лишние бюллетени уничтожаются, о чем составляется акт, который подписывается всеми присутствующими лицами.

Запрещается выносить из помещений типографий, избирательных комиссий, а также копировать и распространять избирательные бюллетени в нарушение требований конституционного закона.