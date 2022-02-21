В аэропорту "Ош" торжественно встретили первый рейс из Шарджи

В международном аэропорту "Ош" торжественно встретили первый рейс по маршруту "Шарджа-Ош-Шарджа". По традиции воздушное судно встретили водяной аркой. Первым рейсом из Оша в Шарджу улетели 164 пассажира, а прилетели 10 человек.

В мероприятии приняли участие председатель правления ОАО "МАМ" Бакыт Шаршеев, заместитель полномочного представителя президента в Ошской области Уристем Манапов, заместитель Генерального директора по инфраструктурному и региональному развитию Абдималик Бусурманкулов, директор международного аэропорта "Ош" Арипжан Токуров, региональный менеджер авиакомпании Air Arabia Алла Берест и другие.

"Сегодня знаменательный день. Мы впервые открываем рейс по маршруту "Шарджа-Ош-Шарджа". Открытие прямых рейсов только расширит сотрудничество между нашими странами, что будет способствовать развитию нашей страны и авиационной отрасли в целом", - сказал председатель правления ОАО "МАМ" Бакыт Шаршеев.

По его словам, на сегодня выполняется несколько прямых регулярных рейсов из международного аэропорта "Ош" в города миллионники России. За последние два года открылись рейсы в Турцию и Кувейт.

В свою очередь, региональный менеджер авиакомпании Air Arabia Алла Берест отметила, что сотрудничество между ОАО "МАМ" и авиакомпанией длится уже три года.

"Мы давно планировали открыть рейс в город Ош, к сожалению из-за пандемии пришлось на время приостановить. Но сегодня смогли осуществить свой план чему мы очень рады", - сказала она.

Авиакомпания Air Arabia (ОАЭ) будет выполнять рейс в понедельник и субботу с 21 февраля по 3 марта 2022 года. А начиная с 3 марта количество рейсов увеличится до 3 раз в неделю: понедельник, среда и суббота.

Примерное время полета 3, 5 - 4 часа.