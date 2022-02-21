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Поиски четырех человек, попавших под лавину продолжаются

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-центр МЧС сообщает, что к поискам четырех человек, попавших под лавину, привлечены 53 спасателя МЧС и 8 единиц техники .

В результате схода лавин на 332-м и 338-м километрах альтернативной трассы Балыкчы-Казарман - Джалал-Абад (перевал Кок-Арт) четыре человека пропали без вести.

Спасатели МЧС прилагают все усилия для того, чтобы быстрее найти работников. Для этого сейчас на месте работают восемь наименований тяжелой техники: пять погрузчиков, экскаватор, бульдозер, грейдер.

Общий объем лавины составляет один миллион кубометров.

Для проведения поисковых работ спасатели откапывают снежную массу и спускаются до глубины 20-30 метров. Также применяются металлоискатели, три кинолога со специально обученными собаками.


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URL: https://www.vb.kg/414430
Теги:
лавина, Кыргызстан, МЧС
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