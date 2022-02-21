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В приграничном регионе России запустили портал для трудовых мигрантов из КР

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- Айжан Мамбеталиева
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В Оренбурге прошла презентация интернет-портала "ОренМигрант", созданного в помощь иностранным рабочим из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в России. Ее совместно организовали АНО "Содружество народов Евразии", Управление по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской области, Ассамблея народов Оренбургской области и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

В ходе презентации было отмечено, что что с XVIII века Оренбургский край исторически является главными сухопутными воротами России в Центральную Азию. В настоящее время по его территории проходят основные железнодорожные транзитные магистрали Бишкек–Москва и Ташкент–Москва. Однако на фоне пандемии традиционный поток мигрантов в Россию через Оренбуржье существенно сократился. Представитель Управления по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской области Татьяна Бойчук сообщила, что если в 2019 г.оду через оренбургский участок государственной границы проследовало 3,4 миллиона человек, то в 2020 году – 889 тысяч (73,6 , а в 2021 году – 644 тысяч иностранцев (27,5 .

Вместе с тем, по мере успешной адаптации российской экономики к пандемии, в Оренбургской области значительно сократилась безработица до 1,2 процента, и даже наблюдается дефицит трудовых кадров. Консультант регионального Министерства труда и занятости населения Светлана Кириллова отметила, что количество свободных вакансий превышает число желающих: в строительстве – в 3,4 раза, в обрабатывающей промышленности – в 2,4 раза. Поэтому экономика объективно нуждается в притоке новых рабочих рук, в том числе из-за рубежа.

Для информационной поддержки иностранных трудовых мигрантов из Центральной Азии в приграничном регионе командой АНО "Содружество народов Евразии" под руководством Веналия Амелина по гранту Департамента молодежной политики Оренбургской области были разработаны интернет-портал "ОренМигрант" и 7 тематических справочных буклетов. Новые ресурсы в доступной емкой форме объединяют информацию о порядке въезда и пребывания в России, трудоустройства, возможностях получения медицинской помощи и образования, правилах поведения в российском обществе, взаимодействия с полицией, ответственности за нарушения законодательства, полезные советы и контакты. Пока они запущены на русском языке, но с последующим переводом на кыргызский, таджикский и узбекский языки.

Собравшиеся на презентации эксперты из России, Кыргызстана и Узбекистана высоко оценили насыщенность, простоту и удобство функционала сайта. Вместе с тем, они выдвинули ряд предложений по дальнейшему развитию новых ресурсов. Так, заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области Роман Цуканов считает перспективной разработку на основе сайта мобильного приложения для мигрантов.

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Оренбургской области Фаиля Арсланова предложила разместить на портале "ОренМигрант" ссылку на электронный сервис инспекции, чтобы иностранные рабочие могли самостоятельно получать через дружественный ресурс консультации и помощь, подавать жалобы и иные обращения о нарушении своих трудовых прав для их восстановления с помощью надзорных структур.

Эксперт Международного института Центральной Азии Равшан Назаров из Ташкента отметил необходимость перевода портала на узбекский не только латиницей, но и кириллицей, которая до сих пор более востребована в Узбекистане. Руководитель кыргызской диаспоры Оренбуржья Таалайбек Жандар уулу посоветовал дополнить сайт новостным разделом с позитивным контентом о жизни мигрантов и их вкладе в развитие России.


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URL: https://www.vb.kg/414435
Теги:
Россия, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Мигрант, трудовые мигранты в РФ
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