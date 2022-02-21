ЦИК не нашла нарушений у Эльнуры Алкановой

ЦИК отказала в удовлетворении жалобы наблюдателей ОФ "Общее дело" в отношении кандидата в депутаты по Свердловскому избирательному округу Эльнуры Алкановой.

В жалобе ОФ "Общее дело" указано, что агитаторами кандидата в депутаты ЖК КР по №29 Свердловскому избирательному округу Алкановой Э. после завершения встречи с избирателями раздавались агитационные материалы в здании Гимназии учебно-воспитательного комплекса №66.

Рабочая группа пришла к выводу, что на мероприятии агитации там не было и актовый зал был предоставлен ОИК. Центризбирком с этими доводами согласился и поэтому было отказано в удовлетворении жалобы наблюдателей ОФ "Общее дело".

Напомним, повторные выборы в двух одномандатных округах - Первомайском и Свердловском - пройдут 27 февраля.