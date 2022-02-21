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ЦИК не нашла нарушений у Эльнуры Алкановой

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ЦИК отказала в удовлетворении жалобы наблюдателей ОФ "Общее дело" в отношении кандидата в депутаты по Свердловскому избирательному округу Эльнуры Алкановой.

В жалобе ОФ "Общее дело" указано, что агитаторами кандидата в депутаты ЖК КР по №29 Свердловскому избирательному округу Алкановой Э. после завершения встречи с избирателями раздавались агитационные материалы в здании Гимназии учебно-воспитательного комплекса №66.

Рабочая группа пришла к выводу, что на мероприятии агитации там не было и актовый зал был предоставлен ОИК. Центризбирком с этими доводами согласился и поэтому было отказано в удовлетворении жалобы наблюдателей ОФ "Общее дело".

Напомним, повторные выборы в двух одномандатных округах - Первомайском и Свердловском - пройдут 27 февраля.


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URL: https://www.vb.kg/414436
Теги:
выборы, Жогорку Кенеш, Эльнура Алканова
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