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Местные инициативы облегчают решение проблем на местах

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- Айжан Мамбеталиева
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Решение вопросов местного значения создают благоприятную среду для проживания граждан. В свою очередь эти меры повысят уровень доверия населения к власти и сократит разрыв между ними.

Однако, муниципалитетам не всегда приходится легко решать вопросы местного значения, и им необходимо участие общественности. Потому что возможности местного бюджета часто бывают ограниченными. Одним из способов решения этих проблем являются местные инициативы.

Союз местных самоуправлений совместно с партнером проект "Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс" (VAP), финансируемого правительством Швейцарии и выполняемого институтом политики развития в 2021 году провел специальный тренинг для заинтересованных айыл окмоту по всей стране по внедрению формы участия граждан в решении вопросов местного значения. В качестве пилотных были отобраны 7 айыл окмоту из 7 областей.

С сентября 2021 года по январь 2022 года во взаимодействии с пилотными айыл окмоту решен ряд вопросов местного значения с участием местных инициаторов. В целях реализации местных инициатив пилотными айыл окмоту проектом оказали малую грантовую поддержки.

Проект охватил социально-культурные идеи направленные на повышения потенциала сельской местности и создания условий для комфортного проживания, с учетом защиты прав женщин и инклюзии:

  1. "Организация тренажерного зала для женщин" – Тоолоский АО
  2. "Организация освещения мест общего пользования"- Баетовский АО
  3. "Благоустройство улиц" (установка скамеек, мусорных урн и освещения)- Жаны-Жолский АО
  4. "Танцевальная студия для детей" (для детей от 3 до 12 лет) – Каджы-Сайский АО
  5. "Атам, апам жана мен", "Жомокторго саякат" – Орозбековский АО
  6. "Установка уличного освещения" – Кок-Ойский АО
  7. "Благоустройство территории парка" – Беш-Терекский АО

По результатам в Бишкеке был организован круглый стол для обсуждения механизмов реализации местных инициатив и распространения передового опыта в другие айыл окмоту и мэрии.

Целью мероприятия является мониторинг, выявление проблем, преимуществ и обсуждение итогов работы в АО, механизмов реализации положения "О порядке отбора и финансирования органами самоуправления местных инициатив", а также возможный обмен опытом.

Круглый стол был открыт вступительным словом Директора Союза МСУ Бектургана Орозбаева, который отметил, что в рамках данного проекта положение было апробировано как инструмент впервые и результаты проекта несут актуальный характер для дальнейших действий.

Руководствуясь данным положением все айыл окмоту и мэрии могут финансировать, организовывать и реализовывать несколько проектов, идеи и иные инициативы направленные на решении одного или несколько вопросов местного значения с вовлечением местного населения.

Мероприятие организовано Союзом местных самоупралений при финансовой поддержке проекта "Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс".


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URL: https://www.vb.kg/414442
Теги:
МСУ, Бишкек, женщины, инициатива
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