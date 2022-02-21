Moderna начала разработку мРНК-вакцин от герпеса, ветряной оспы и рака

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о начале работ над тремя новыми вакцинами, которые используют технологию матричной РНК (мРНК). Их создают на базе той же технологии, что использует вакцина от COVID-19 и препарат от ВИЧ, проходящий испытания на людях. Об этом сообщает tjournal.ru.

Первая вакцина нацелена на вирус простого герпеса второго типа (ВПГ-2). Этот вирус обычно заражает гениталии человека, в отличие от ВПГ-1, который также инфицирует рот и лицо. Однако специалисты Moderna предполагают, что вакцина от ВПГ-2 обеспечит перекрестную защиту и от ВПГ-1. Тогда от 5 до 13 процентов населения планеты в возрасте 18-49 лет смогут избавиться от хронической инфекции в своем организме, которая периодически вызывает болезненные воспаления и прочие проблемы.

Вторая вакцина предназначена для борьбы с вирусом ветряной оспы, вызывающим "ветрянку". Как и другие герпесвирусы, он после активной фазы болезни переходит в латентную форму и навсегда остается в организме, периодически вызывая обострения. Таким обострением может быть опоясывающий лишай - болезненные высыпания на коже, а также ряд осложнений вплоть до поражения нервов и паралича. Как пишут представители Moderna, заболеваемость опоясывающим лишаем растет по всему миру.

Третья вакцина должна защитить иммунологические контрольные "точки" от воздействия некоторых видов рака. Контрольные "точки" подавляют работу иммунитета, чтобы тот не атаковал сам организм и не разрушал его. Ряд видов рака вроде меланомы и немелкоклеточного рака легкого пользуются этой системой, чтобы отключить иммунный ответ на раковые клетки. Новая вакцина Moderna может сделать эту "уловку" рака нерабочей и спасти жизни сотен тысяч человек в одних только США.

Матричная РНК - это молекула-"чертеж" для создания определенного белка. Такие "чертежи" постоянно производятся в клетках на основе ДНК-молекулы, хранящей всю генетическую информацию организма.

Суть мРНК-вакцины заключается в том, чтобы создать "чертеж" вредоносного белка (этот белок может быть ключевой частью вируса) и упаковать его внутрь липидной (органической) наночастицы. Клетки всасывают эти наночастицы, распаковывают "чертеж" и создают по нему целевой белок, на котором тренируется иммунитет.

Например, мРНК-вакцина Moderna от COVID-19 содержит "чертеж" белка, из которого состоят "шипы" коронавируса. С их помощью SARS-CoV-2 цепляется к клеткам организма и вторгается в них, потому что клетки принимают эти белки за сигнал "на входе что-то безопасное, можно впускать". После вакцинации иммунитет вносит эти белки в "черный список" и начинает атаковать все, что их содержит, благодаря чему коронавирус не может распространиться по организму.