В Нью-Йорке появится энергосберегающий небоскреб, покрытый лилиями

В Нью-Йорке возведут энергосберегающий небоскреб Lilly с фасадом, который будет частично покрыт азиатскими лилиями. Здание будет отличаться низкими затратами энергии и минимальным воздействием на окружающую среду. Над проектом работала компания Studio Vural из США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dezeen.

Здание разместят рядом с башней в готическом стиле American Radiator Building, построенной в 1923 году.

Азиатские лилии весной зацветают красными, желтыми и оранжевыми цветами. Они остаются зелеными круглый год.

Как отмечается, эти лилии выбрали, потому что они неприхотливы и не требуют особого ухода. Цветы высадят в легкие бетонные грядки, закрепленные с помощью стального каркаса.

Поливать растения будут дождевой водой, в том числе стоками. Также, возможно, для полива могут использоваться дроны.