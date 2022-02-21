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Употребление овощей НЕ поможет предотвратить сердечные заболевания

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- Наталья Крайнова
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Употребление большого количества овощей часто считается ключом к долгой и здоровой жизни. Однако британские ученые заявили, что это не помогает предотвратить сердечные заболевания, сообщает Daily Mail.

Исследователи из Оксфордского университета изучили данные 399 586 жителей Великобритании со средним возрастом 56 лет, которые наблюдались у врачей в течение 12 лет. В ходе этого периода у 18 тысяч британцев были серьезные проблемы с сердцем, такие как сердечный приступ или инсульт.

Участников спрашивали, сколько овощей они ели каждый день, и это сравнивалось с показателями сердечных заболеваний. Ежедневное потребление овощей составляло 5 столовых ложек на человека. В целом группа, которая ела больше всего сырых овощей, на 15 процентов реже страдала сердечными заболеваниями, чем те, кто ел их меньше всего.

Для приготовленных же овощей никакой разницы не было. Исследователи пришли к выводу, что наличие большого количества продуктов, таких как брокколи, морковь и горох, "не оказывает защитного эффекта на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний".

Любая связь между употреблением овощей и здоровьем сердца заключается в том, что те, кто ест их много, как правило, здоровее в других аспектах жизни, говорится в отчете в журнале Frontiers of Nutrition.

Эксперты подчеркнули, что люди все же не должны откладывать употребление овощей, так как сбалансированная диета и поддержание здорового веса остаются важной частью снижения риска серьезных заболеваний, включая некоторые виды рака.


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URL: https://www.vb.kg/414448
Теги:
здоровье
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