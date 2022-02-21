Двадцать ягуаров будут судиться с властями Аргентины

В Аргентине против властей начато дело о нарушении закона о вырубке леса. Действия чиновников привели к уничтожению среды обитания ягуаров и сокращению их популяции. Впервые в истории страны иск подан от лица самих выживших животных. Об этом сообщает greenpeace.ru.

Дело о сохранении популяции ягуаров возбуждено против властей четырех регионов (Гран-Чако, Сальта, Формоса и Сантьяго-дель-Эстеро) и Национального штата, так как в них не соблюдался закон о лесах и уничтожалась среда обитания животных. Верховный суд Аргентины вызвал Greenpeace страны для участия в публичных слушаниях, которые пройдут в ближайшие месяцы.

Местный Greenpeace будет требовать полностью прекратить вырубку леса в означенных регионах. Природоохранная организация подала иск от лица кошек, выживших в Гран-Чако. Еще десять лет назад в этом районе их было гораздо больше.

По данным ООН, всего в Аргентине осталось около 200-250 ягуаров. За последние два века территория обитания вида сократилась в 20 раз из-за вырубки леса и расширения сельскохозяйственных угодий. Тогда как каждому ягуару для комфортной жизни нужно около 40 тысяч гектаров сплошного леса.

"Нарушая закон о лесах, местные власти становятся соучастниками настоящего экоцида. Помимо утраты биоразнообразия и исчезновения ягуаров, это приведет к изменению климата, наводнениям, болезням и утрате дома для коренных народов", - пояснил координатор лесной кампании Greenpeace Аргентины Эрнан Джардини.