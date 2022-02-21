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В Бишкеке 90 % студентов признались, что во время сессии не давали взяток

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- Наталья Крайнова
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ВКыргызстане 90 процентов студентов сообщили, что во время последней зимней сессии не давали взяток. Опрос проводил Антикоррупционный совет при президенте совместно с представителями Министерства образовании и науки.

Сообщается, что в опросе участвовали студенты следующих вузов:

  1. Кыргызского национального университета им. И.Арабаева;
  2. Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына;
  3. Бишкекского государственного университета им. К.Карасаева;
  4. Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова;
  5. Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева;
  6. Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова;
  7. Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ);
  8. Кыргызского государственного юридического университета (КГЮА).

В опросе приняли участие 1299 студентов, из них 37% респондентов ответили, что в их учебном заведении есть коррупция против 63% студентов, которые считают, что экзаменационная сессия проходит без элемента коррупции. В разрезе вузов, студенты КРСУ (64%) и КГМА (50%) считают, что в их учебном заведении существует коррупция.

Студенты активно описали все элементы коррупции при сдаче сессии и какое давление на них могут оказывать. На вопрос, давали ли взятку во время сессии, 90% респондентов дали отрицательный ответ. Согласно опросу, академическая честность составляет 100% в Кыргызском национальном университете им. И.Арабаева. Если студент сталкивается с вымогательством и коррупцией, 49% студентов знают, куда им обращаться в таких случаях, 51% - не знают этого.

Студентов проинформировали, что они могут обращаться на "горячую линию" Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики, тел.: 638725

Секретариат АДС при Президенте КР считает, что такие опросы необходимо проводить ежеквартально, и во время сессий обязательно.


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URL: https://www.vb.kg/414452
Теги:
вуз, образование, взятка, Кыргызстан
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