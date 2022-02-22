В России ужесточают мигрантскую политику

На днях председатель ЖК Талант Мамытов с рабочей поездкой отправится в Россию. В связи с этим, депутаты попросили его поднять проблемы кыргызских мигрантов, работающих в РФ.

Дастан Бекешев отметил, что по новому российскому законодательству мигрантам необходимо ежеквартально проходить медосмотр. Стоимость обследования составляет 6 тысяч рублей, а это достаточно большая сумма для граждан КР.

- Сейчас тысячи людей стоят в очереди на медосмотр. Нужно, чтобы и президент поднял этот вопрос. Надо открыто говорить: либо мигранты должны уехать из России, либо получать там гражданство. В таком случае нужно рассмотреть вопрос двойного гражданства. Давайте соглашение заключим. Очень много проблем с этим законом. За малейшее нарушение наших мигрантов в черный список включают, - возмутился депутат.

Озабоченность парламентариев вполне понятна, поскольку вопрос о положении наших мигрантов в России очень важен и с политической, и с экономической точек зрения. Во-первых, это один из важнейших показателей уровня дружественных взаимоотношений между двумя нашими странами. Во-вторых, экономика КР зависит, помимо прочего, и от объемов мигрантских переводов.

Только в прошлом году мигранты перевели в страну 2 миллиарда 756,4 миллиона долларов, основная часть этого финансового потока идет из России.

Средства, поступающие от наших соотечественников, работающих за рубежом, помогают государству снять социальную напряженность, снижая рост безработицы и уровень бедности. Эти деньги идут на покупку потребительских товаров, различных услуг, строительство и многое другое, тем самым стимулируя отечественную экономику.

В России же, тем временем, набирает силу антимигрантский тренд. Его задали политики, баллотирующиеся на выборах в Госдуму осенью прошлого года. Миграция - удобная популистская тема: легко раскручивать образ чужого и врага, несущего опасности и болезни, это всегда продается на выборах. Однако день голосования давно прошел, а в РФ продолжают закручивать гайки в отношении гастарбайтеров: ввели обязательную дактилоскопию, фотографирование, медосмотры.

Российские власти в целом сегодня достаточно методично проводят параллель между понятиями "мигрант" и "преступник". Недавно, например, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, возглавляющий межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики, заявил, что в России из-за компактного проживания мигрантов есть риск возникновения этнических анклавов, которые носят преступный характер.

Он назвал их "маленькими государствами в государстве", отметив, что они живут по собственным правилам. Без надзора подобные анклавы становятся "рассадником экстремистских и террористических настроений", где растет преступность, добавил Медведев.

Также широкое распространения стали получать запреты на принятие на работу иностранцев. На региональном уровне. На днях стало известно, что губернатор Калужской области Владислав Шапша предписал указ за три месяца заменить мигрантов на россиян в торговле, общепите и общественном транспорте, в том числе такси.

Одновременно в регионе приостанавливается разработка региональной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на период с 2022 по 2027 год", которая действовала с 2007 года.

Оба этих решения губернатор принял после посещения миграционного центра. Он в резких выражениях описал людей, которые получали там услуги.

"Утром без предупреждения заехал в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Первый попавшийся - "гость с юга". Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках", - написал Шапша в пятницу в своем Телеграм-канале.

В следующем посте он написал, что Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников: "Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии".

Калужская область не первый регион, где ограничили деятельность иностранных рабочих. С начала этого года мигрантам запретили работать сразу в целом ряде сфер в Югре. Им теперь нельзя водить такси и любой другой общественный транспорт, производить детское питание, трудиться в сфере образования, торговли алкоголем, табаком и продуктами питания. Как отмечают в правительстве региона, документ приняли для того, чтобы обеспечить работой местных жителей. И уверены, что это не скажется на рынке труда региона. Вслед за Югрой аналогичное постановление о запрете на труд мигрантов подписал и глава соседней Тюменской области Александр Моор.

Все эти события в России не могут не тревожить кыргызстанцев. Может быть, это какой-то сигнал от властей РФ. Например, реакция на внешнеполитическую активность Кыргызстана, вызванную необходимостью привлечения крупных инвестиционных проектов в республику, а вовсе не сменой вектора. Для нашей страны Россия, как и прежде, остается стратегическим партнером и союзником, так что не всегда понятно предвзятое отношение российских чиновников к мигрантам из КР.