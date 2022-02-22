Аскар Сыдыков: Благотворительный фестиваль поддержал туризм и малоимущих

"Это уже 13 фестиваль. Само это число показывает, что благотворительный фестиваль "Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего отдыха – 2022" стал в Кыргызстане доброй традицией, это не просто формальность, это действительно уже необходимость, - сказал VB.KG глава Международного делового совета Аскар Сыдыков. По его словам, фестиваль показал свою пользу для развития туризма и благотворительности в стране.

Он одновременно выполняет две очень важные функции. Во-первых, продвигает и развивает зимние виды спорта, туризм в стране, а во-вторых, это - поддержка благотворительности для нуждающихся в этом людей и информированность общества. Все собранные средства будут направлены на оказание помощи уязвимым группам населения - в детские дома, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также в реабилитационные центры", - добавил он.

Международный деловой совет выступил партнером 13-го ежегодного благотворительного фестиваля "Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего отдыха - 2022", который прошел в минувшие выходные на горнолыжной базе "ЗИЛ".

Министр Азамат Жаманкулов отметил на фестивале, что в этом году на развитие туризма в Кыргызстане выделен 1 миллиард сомов. Эти средства будут направлены на улучшение инфраструктуры и новые проекты.

Министр также сообщил, что департамент туризма сейчас в поисках участков для строительства новых горнолыжных баз. По проекту "Горнолыжный кластер" в Иссык-Кульской области уже определены пять участков, где будут строиться новые горнолыжные базы. Пока на Иссык-Куле действует только одна горнолыжная база "Каракол".

От имени бизнес-сообщества глава МДС Аскар Сыдыков поприветствовал участников фестиваля, выразил благодарность организаторам, особенно секретариату Инвестиционного совета при правительстве КР и департаменту туризма за то, что в такие сжатые сроки успели организовать фестиваль.

"Бизнес-сообщество со своей стороны постоянно оказывает и готово оказывать и в будущем поддержку в проведении этого фестиваля и других подобных инициатив Инвестсовета и государства", - сказал VB.KG глава МДС.

Аскар Сыдыков выразил также благодарность бизнес-сообщества горнолыжной базе "ЗИЛ", выступившей хозяйкой большинства фестивалей, а также Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики во главе с Азаматом Жаманкуловым, который на протяжении многих лет этот фестиваль поддерживает.