Гипертония в Кыргызстане принимает характер эпидемии

"Только за 2020 год почти у 24 тысяч кыргызстанцев впервые было выявлено высокое артериальное давление. Никто из них даже не подозревал у себя это грозное заболевание. Инфаркты и инсульты - это следствие, а толчком к таким осложнениям служит безобидная на первый взгляд гипертония, опасность которой очень многие недооценивают. А на ее фоне развиваются не только инфаркт миокарда и инсульт, но поражаются зрительные нервы, возникает тяжелая почечная недостаточность", - сказала VB.KG Клара Оскомбаева, первый заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Кыргызстана.

Тем более, по ее словам, на пороге весна с ее перепадами атмосферного давления, большой разницей между дневной и ночной температурами, ветрами... Не случайно именно в межсезонье чаще всего случаются сердечно-сосудистые катастрофы - инфаркты и инсульты. В этот период происходят и резкие изменения в сосудах сердца и мозга человека.

"Безусловно, сказывается на развитии болезни и образ жизни: неправильное питание, гиподинамия (человек в техногенный век все меньше двигается), стрессы. Но это заболевание на начальном этапе можно притормозить с помощью даже элементарной поправки в диете и тем самым снизить риск сосудистых катастроф. Исследования говорят о том, что, если верхнее давление (систолическое) снизить всего на 3 мм рт. ст., риск смерти от инсульта уменьшится на 8%, а инфаркта (коронарных заболеваний сердца) - на 5%. А снизить его поможет наряду с медикаментами ограничение в меню соли и жирной пищи", - отметила первый заместитель председателя ФОМС.

По словам Клары Оскомбаевой, для снижения риска возникновения гипертонической болезни и развития ее тяжелых последствий нужно контролировать давление. Казалось бы, сегодня так просто диагностировать артериальное давление. Есть различные тонометры: автоматические, полуавтоматические, механические. Но проблема в том, что на начальной стадии тревожащих симптомов, по сути, не бывает. Хотя терапевты уже при 140/90 мм рт. ст. говорят об артериальной гипертензии. Но к врачам люди чаще обращаются лишь тогда, когда уже налицо негативные изменения во внутренних органах - в сердце, в почках, в мозге, в сосудах глазного дна и т.д. А значит, уже достаточно высок риск осложнений, вплоть до инфарктов и инсультов.

"Большинство наших граждан вообще не проверяет и даже не знает своего артериального давления. А надо, как минимум, два раза в год побывать у своего семейного врача по месту жительства и бесплатно получить консультацию, измерить артериальное давление. В случае возникновения подозрения на болезнь, доктор может назначить бесплатные инструментальные (ЭКГ) и лабораторные исследования. Эти медицинские услуги предоставляются в рамках Программы государственных гарантий", - пояснила она VB.KG.

Для проведения бесплатных анализов (общий анализ крови и мочи, определение сахара в крови и в моче, определение холестерина в крови) необходимо выписать направление у семейного врача. Главным условием для получения медицинских услуг является наличие приписки к семейному врачу.

В случае возникновения вопросов можно позвонить на "горячую" линию ОМС 113, с 9.00-18.00 часов, кроме выходных дней.

А теперь - внимание!

Большинство факторов риска артериальной гипертонии человек может предупредить сам. Надо лишь:

- снизить в своем меню количество жирной пищи, уклон - на постное мясо, домашнюю птицу без кожи, рыбу, овощи, фрукты, орехи. Особенно это касается тех, у кого уже есть ожирение по абдоминальному типу (жир в основном откладывается на животе). Окружность талии у мужчин не должна быть больше 94 см, у женщин - больше 80 см);

- дать своим мышцам хоть какую-нибудь физическую нагрузку: больше двигаться, тем более погода позволяет, если есть возможность, посещать бассейн, крутить дома велосипед;

- есть недосоленную пищу (а лучше убрать солонку со стола);

- не пить алкоголь, особенно крепкий, или снизить его потребление до минимума (в 100 г водки содержится 220–240 ккал, в бутылке 0,5 л - 1175 ккал);

- отказаться от сигарет (при курении пища переваривается не полностью, и человек полнеет).

Кстати, по мнению кардиологов, более половины кыргызстанцев, в том числе и молодых, имеют хотя бы один из этих факторов риска. И достаточно избавиться хотя бы от одного из них, чтобы смерть замедлила свои шаги.