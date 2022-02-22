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Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР

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Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Выступая перед этим с телеобращением к гражданам, он пояснил: "Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики".

Глава государства попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Объявляя об этом, президент выразил уверенность в поддержке со стороны граждан России, всех патриотических сил страны.

После этого Путин встретился с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником и подписал с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и двумя народными республиками. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, где ранее состоялось заседание Совета безопасности РФ. Члены Совбеза на этой встрече высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.

Там же, в Екатерининском зале, перед заключением договоров о дружбе Путин подписал и указы о признании ДНР и ЛНР. В завершение церемонии российский лидер обратился к Пасечнику и Пушилину и поздравил их. Как сообщается на сайте Кремля, после мероприятия у них также состоялась беседа.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/414458
Теги:
Владимир Путин, Украина
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