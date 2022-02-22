В Кыргызстане на 22 февраля зарегистрирован 31 новый случай COVID-19

В Кыргызстане на 22 февраля зарегистрировали 31 новый случай с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 9,

в Чуйской области – 16,

в Иссык-Кульской области – 4,

в Джалал-Абадской области – 2.

За весь период зарегистрировали – 200 368 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и были выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 159 человек.

За весь период выздоровели – 194 377 человек.

Скончался – один человек (не был вакцинирован). Всего за весь период скончались – 2947 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 220 человек. На амбулаторном лечении – 1251 человек.