Малообеспеченным семьям Кадамжайского района дали гранты на 100 тыс. сомов

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в церемонии вручения 50 малообеспеченным семьям Кадамжайского района Баткенской области грантов в размере 100 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отметим, что Министерство труда, социального обеспечения и миграции и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) запустили инновационный пилотный проект в целях оказания помощи 100 семьям, относящихся к категории социально уязвимых.

Глава кабмина Акылбек Жапаров подчеркнул, что по поручению президента в два раза был повышен размер социальных пособий – 1 октября 2021 года и с января текущего года, некоторые пособия повышены на 200 процентов.

По его словам, в Баткенской области зарегистрировано более 14 тысяч малообеспеченных семей, 45 тыяч 396 детей получают пособия в размере 810 сомов.

"Данный пилотный проект запущен в двух районах республики. Надеюсь, что полученные гранты будут способствовать вашему успеху и росту благосостояния. Тогда этот проект будет реализован по всей республике. Среди представленных вами бизнес-планов есть инициативы по разведению животных и птиц, швейной деятельности, сварочным работам. Самое важное, чтобы грант был использован по прямому назначению и позволил сделать вашу бизнес-идею успешной. Наша цель – оказать помощь малообеспеченным семьям выйти из тяжелой жизненной ситуации. Мы считаем, что подобные проекты окажут позитивное влияние на развитие малого бизнеса в регионах, создание новых рабочих мест, а также повлияют на снижение уровня бедности. Местные органы власти должны вплотную работать с такими семьями, оказывая им посильную помощь и содействие", - сказал Акылбек Жапаров.