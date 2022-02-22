Мэрия оштрафовала торговцев Ошского рынка за игнорирование сандня

Муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием постоянно проводит работу по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения города. Однако Ошский рынок не соблюдает санитарные требования, сообщает пресс-служба бишкекского муниципалитета.

"По графику по понедельникам на всех рынках санитарный день. Торговые точки должны быть закрыты для проведения дезинфицирующих мероприятий, но некоторые предприниматели нарушают правила", - говорится в сообщении

Инспекторы провели рейд совместно с представителями Ленинского акимиата. За нарушение порядка по статье 434 Кодекса КР "О правонарушениях" от 3 до 13 тысяч сомов оштрафованы компании "Табрис Мурас", "Мускат Сервис", частные лица Каденова Н. и Розиев А.

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