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Мэрия оштрафовала торговцев Ошского рынка за игнорирование сандня

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- Алина Мамаева
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Муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием постоянно проводит работу по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения города. Однако Ошский рынок не соблюдает санитарные требования, сообщает пресс-служба бишкекского муниципалитета.

"По графику по понедельникам на всех рынках санитарный день. Торговые точки должны быть закрыты для проведения дезинфицирующих мероприятий, но некоторые предприниматели нарушают правила", - говорится в сообщении

Инспекторы провели рейд совместно с представителями Ленинского акимиата. За нарушение порядка по статье 434 Кодекса КР "О правонарушениях" от 3 до 13 тысяч сомов оштрафованы компании "Табрис Мурас", "Мускат Сервис", частные лица Каденова Н. и Розиев А.

Дорогие горожане! По вопросам нарушения правил благоустройства обращайтесь по номерам:

  1. по Свердловскому району: 0551551745;
  2. по Октябрьскому району: 0505523832;
  3. по Первомайскому району: 0555404818;
  4. по Ленинскому району: 0554222213.


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URL: https://www.vb.kg/414466
Теги:
мэрия, Ошский рынок, Бишкек
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