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МЧС продолжает поиски людей, попавщих под лавину в Джалал-Абадской области

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- Алина Мамаева
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МЧС продолжает искать четырех мужчин, попавших под лавину в Джалал-Абадской области. Пресс-служба ведомства уточняет, что пока поисковые мероприятия, проведенные спасателями, не дали результатов.

Поиски идут под руководством заместителя министра ЧС Эдельбека Кулматова. В них задействовано 53 спасателя, 3 собаки-поводыря, специальные поисковые и металлоискатели (металлоискатели), а также 8 специальных машин, а именно экскаватор, бульдозер, грейдер и погрузчик автомобилей.

По информации специалистов гидрометеорологической службы, сошло около 1,5 миллиона кубических метров снега. В регионе, где проводятся поисковые работы, сохраняется угроза схода лавин. Несмотря на это, спасатели сегодня продолжают поиски.

Напомним, 14 февраля около 12:30 в Тогуз-Тороуском районе на 334 километре альтернативной трассы Север–Юг, близ перевала Кок-Арт сошла снежная лавина. В результате случившегося пропали три сотрудника дорожно-строительной компании "Чайна Роуд". Кроме того, снежная масса засыпала принадлежащие этой фирме автомашину "Ниву", погрузчик и два экскаватора.

Чуть позже, примерно в 17:30 этого же дня, на 340 километре альтернативной трассы Север–Юг лавина накрыла два автомобиля и вагон, в результате чего пострадали два кыргызстанца – 66-летний А.А. и 52-летний К.Т., а также гражданин Китая Л.З. Еще одного рабочего найти не смогли.

Поиски всех четверых пропавших ведутся с 14 февраля.


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URL: https://www.vb.kg/414468
Теги:
лавина, Кыргызстан, МЧС
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