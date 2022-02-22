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Погранслужба объяснила, почему скопились машины на "Ак-Тилеке автодорожном"

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- Алина Мамаева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что контрольно-пропускные пункты на границе Кыргызской Республики с Республикой Казахстан функционируют в штатном режиме.

По состоянию на 09.30 22 февраля 2022 года в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы наблюдается скопление автотранспорта. В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 180 грузовых автомашин, 60 из которых ожидают товарно-сопроводительные документы на груз.

Скопление грузовых транспортных средств в вышеуказанном пункте пропуска связано с увеличением грузопотока.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.

ПС ГКНБ КР напоминает, что порожние грузовые автотранспортные средства могут выехать из Кыргызстана в Казахстан через пункт пропуска "Кен-Булун-автодорожный".

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная.


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URL: https://www.vb.kg/414470
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, таможня, Погранслужба
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