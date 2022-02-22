На трассе в Баткенском районе задержан мужчина с почти 3 кг гашиша

Сотрудники СБНОН МВД по городу Ошу и Ошской области задержали мужчин, пытавшихся сбыть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечено, что 13 февраля в ходе проведения специальных следственных действий и комплекса следственно-оперативных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дело по части 3 ст. 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК в 01.00 возле магазина "Максатбек", расположенного на трассе ОШ - Исфана в селе Ак-Татыр Баткенского района Баткенской области, при попытке сбыта наркотических средств задержан гражданин Б.А. 1974 г.р., житель Баткенского района, Баткенской области. У него бнаружено и изъято три пакета афганского гашиша, завернутые изолентой в белый китайский пакет.

В тот же день при проведения повторных оперативно-розыскных мероприятий в 02.00 выявлена причастность к данному преступлению гражданина: К.А. 1975 г.р.

Задержанные водворены в ИВС Баткенского РОВД .

Заключением судебно-химической экспертизы изъятое наркотическое вещество является "смолой каннабиса (гашиш)", весом 2 кг 846 гр.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному наркопреступлению.