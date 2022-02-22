Милиция установила блокпост в районе схода снежной лавины

Милиция несет службу в районе схода снежной лавины. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что на южной стороне туннеля установлен блокпост, дежурят 10 сотрудников милиции. Спецтехника, спасатели и добровольцы не смогли пересечь тоннель через пост. Граждане, желающие пересечь лавиноопасную зону, проходят инструктаж на месте. Милиция также обеспечивает безопасность граждан Китая, которые строят дорогу.

Ведутся поиски пострадавших от схода лавины.

Напомним, 14 февраля 2022 года крупная снежная лавина сошла на 334 и 340 км автодороги Балыкчы-Джалал-Абад, накрыв технику дорожно-строительной компании и ее сотрудников. В настоящее время ведутся поиски 3-х граждан КНР 44, 43, 35 лет и 1 гражданина Кыргызстана 24 лет, попавших под лавину.