По подозрению в подкупе голосов задержаны агитаторы Муртазалиева

Задержаны по подозрению в подкупе голосов агитаторы кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Свердловскому району Абдурахманхаджи Муртазалиева. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным пресс-службы, 7 февраля сотрудникам СПЭНМ ГУВД Бишкека была предоставлена оперативная информация, что на территории столицы в связи с предвыборной агитацией по повторному выбору депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 27 февраля 2022 года, по Свердловскому одномандатному округу №29 неустановленные лица проводят агитацию за отдельного кандидата с целью получения голосов избирателей, путём возможного подкупа голосов и предоставления материальных поощрений.

Так, 21 февраля 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане С.Л. и Т.Ф., которые добровольно выдали "расписки" в количестве 4 единиц, списки избирателей на 7 листах формата А4, а также денежные средства в сумме 210 тыс. сомов, которые предназначались для подкупа голосов избирателей в пользу кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Свердловскому району Абдурахманхаджи Муртазалиева.

В настоящее время по материалу досудебного производства проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела".