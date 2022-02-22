Единую налоговую декларацию сдали уже более 70 тысяч налогоплательщиков

На 22 февраля 2022 года Единую налоговую декларацию представил 70 тысяч 891 налогоплательщик, из них 61 тысяча 56 деклараций в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

В том числе декларацию представили 19 тысяч 246 юридических лиц, 29 тысяч 731 индивидуальный предприниматель, 7872 физических лица, 3566 физических лиц, не имеющих облагаемых доходов, а также 10 тысяч 476 государственных и муниципальных служащих.

Напомним, что юридическим лицам до 1 марта, физическим лицам до 1 апреля необходимо отчитаться о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельных участках.

Так, до 1 марта текущего года ЕНД обязаны представить отечественные организации, крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории страны с образованием постоянного учреждения.

До 1 апреля налоговую декларацию обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе работающие на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое движимое и недвижимое имущество или земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, работающие без образования юридического лица.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.