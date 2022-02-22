Президент призвал фермеров к целевому использованию кредитов

На официально странице президента Садыра Жапарова в Facebook опубликовано обращение. В нем глава государства призывает кыргызстанцев использовать кредиты по назначению, а не на тои.

"Государство максимально помогает нашим фермерам и предоставляет им доступные кредиты. Недавно началась выдача льготных кредитов фермерам под 6 процентов на 3 года. Мы предоставляем эти кредиты через государственные банки "Айыл Банк", "РСК" и "Керемет". В целом на сферу сельского хозяйства было выделено 26 миллиардов сомов. Из этой суммы 1,5 миллиарда сомов выделено на закупку семян, 1 миллиард сомов на ирригацию, а остальные средства – для предоставления кредитов фермерам сроком на 3 года", - говорится в публикации.

Отмечено, что в КР всего было закуплено 16 тысяч тонн семян высокого качества. И независимо от того, есть у фермеров долги или нет, семена будут выдаваться по ставке 4,5 процента сроком на 2 года.

"Следует отметить, что ранее были случаи нецелевого использования сельскохозяйственных кредитов. Никто не может отрицать того, что мы имели привычку брать кредиты для проведения свадеб, ремонта домов, покупки машин и др. Вместо этого переключите свое мышление на хорошие вещи в жизни, например, приумножение своего хозяйства. Есть поговорка, что "долг платежом красен". Помните, что вы должны погасить кредит. Нам нужно создать такие условия, чтобы одна часть фермеров получила льготные кредиты в этом году, а в последующие годы получила другая часть. Были предложения использовать эти деньги для строительства заводов. Однако для того, чтобы завод заработал, потребуется 3-4 года. Поэтому мы решили отдать чистый доход прошлого года фермерам. Вы должны внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны в этом году с хорошим урожаем. В первую очередь страна должна иметь собственные запасы продовольствия. Урожай будет обязательно продан. Правительство всячески будет оказывать поддержку. И даст Бог, на доходы этого года мы построим заводы. Желаю всем успехов. Да благословит вас Бог, даст вам силы. Пусть этот год будет изобильным!", - говорится в публикации.