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Провоз контрабанды на 2 миллиона сомов пресекли на границе

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- Алина Мамаева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 21 февраля 2022 г. пограничники Баткенского пограничного отряда совместно с сотрудниками ГКНБ и ГТС КР пресекли незаконный провоз контрабандного груза.

В рамках противодействия контрабандной деятельности пограничники, таможенники и сотрудники ГКНБ КР задержали грузовую автомашину "Volvo".

В ходе досмотра автомобиля был обнаружен контрабандный груз - 4 тонны сушеного табака и более 3 тонн сухофруктов.

У водителя отсутствовали разрешительные документы на груз.

По предварительным данным, стоимость задержанного груза составила 2 миллиона сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/414489
Теги:
контрабанда, Кыргызстан, Погранслужба
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