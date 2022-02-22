Провоз контрабанды на 2 миллиона сомов пресекли на границе

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 21 февраля 2022 г. пограничники Баткенского пограничного отряда совместно с сотрудниками ГКНБ и ГТС КР пресекли незаконный провоз контрабандного груза.

В рамках противодействия контрабандной деятельности пограничники, таможенники и сотрудники ГКНБ КР задержали грузовую автомашину "Volvo".

В ходе досмотра автомобиля был обнаружен контрабандный груз - 4 тонны сушеного табака и более 3 тонн сухофруктов.

У водителя отсутствовали разрешительные документы на груз.

По предварительным данным, стоимость задержанного груза составила 2 миллиона сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.