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Котлован в 12-м микрорайоне засыпают. Там посадят многолетние деревья

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- Алина Мамаева
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Муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Горожане часто жалуются на выброс строительного мусора на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Аалы Токомбаева. Мы сообщаем, что ведутся работы по засыпке котлована. Затем участок благоустроят и пересадят туда многолетние зеленые насаждения, которые растут на территории гостиничного-комплекса "Иссык-Куль"", - говорится в сообщении.

По вопросам нарушения правил благоустройства горожане могут обращаться по номерам:

  1. по Свердловскому району: 0551551745;
  2. по Октябрьскому району: 0505523832;
  3. по Первомайскому району: 0555404818;
  4. по Ленинскому району: 0554222213.


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URL: https://www.vb.kg/414490
Теги:
благоустройство, Бишкек, Кыргызстан
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