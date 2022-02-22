Котлован в 12-м микрорайоне засыпают. Там посадят многолетние деревья

Муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Горожане часто жалуются на выброс строительного мусора на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Аалы Токомбаева. Мы сообщаем, что ведутся работы по засыпке котлована. Затем участок благоустроят и пересадят туда многолетние зеленые насаждения, которые растут на территории гостиничного-комплекса "Иссык-Куль"", - говорится в сообщении.

По вопросам нарушения правил благоустройства горожане могут обращаться по номерам: