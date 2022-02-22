В Тюпском районе вырубили абсолютно здоровый лес

19 февраля представителем АДС по Тюпскому району был обнаружен факт вырубки абсолютно здорового, делового леса длинной 5 метров на обочине дороги у въезда в село Тюп. Об этом Антикоррупционный деловой совет сообщает на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что при проверке на месте разрешительных документов не оказалось, кроме накладной на отпуск древесины, но при беседе выяснилось, что данные граждане совсем другие люди, которые признались что они купили эти накладные по 500 сомов. На одной накладной бумаге стоит дата 2020 года с оплаченной квитанции, а на второй отсутствует квитанция об оплате.

"Возникает вопрос: Почему лесничий и инспектор ОЗЛ отпускают деловой лес как дрова чужим людям? Удручает еще один факт использования муниципальной техники (трактор) в выходной день после 17 часов вечера", - говорится в сообщении.

По данной ситуации был осуществлен выезд Экологической милиции на место и факт зафиксирован, на данный момент проводятся соответствующие мероприятия, а также АДС готовит материалы по данному делу в прокуратуру для дачи юридической оценки действиям сотрудников Тюпского лесного хозяйства.